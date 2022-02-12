12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед 1
Саутгемптон 1
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 18:30
Челсі --
Палмейрас --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 00:00
Рух --
Колос --
26 лютого 00:00
Ворскла --
Верес --
26 лютого 00:00
Дніпро-1 --
Десна --
26 лютого 00:00
Олександрія --
Львів --
26 лютого 00:00
Чорноморець --
Маріуполь --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Усі медалісти Олімпіади у Пекіні 12 лютого

Максим Мельник
12 лютого, 16:57
У суботу, 12 лютого, розіграли ще шість комплектів медалей Ігор-2022 у Пекіні – у сноуборді, лижних гонках, ковзанярському спорті, біатлоні, стрибках з трампліну та скелетоні

Брати Бо принесли сьогодні дві медалі Норвегії / Фото: Reuters

Найвдалішою субота на Олімпіаді-2022 стала для Норвегії, яка виграла одразу два золота. Україна задовольнилася 13-м місцем Підручного у біатлонному спринті.

Сноуборд

Борд-крос, змішані команди

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  • 1. США
  • 2. Італія-1
  • 3. Канада-1

Лижні гонки

Естафета, жінки

  • 1. ОКР
  • 2. Німеччина
  • 3. Швеція

Ковзанярський спорт

500 м, чоловіки

  • 1. Гао Тін'юй (Китай)
  • 2. Чха Мін Гю (Південна Корея)
  • 3. Ватару Морісіге (Японія)

Біатлон

Спринт, чоловіки

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  • 1. Йоганнес Бо (Норвегія)
  • 2. Кентен Фійон-Має (Франція)
  • 3. Тар'єй Бо (Норвегія)

Стрибки з трампліну

Великий трамплін, чоловіки

  • 1. Маріус Ліндвік (Норвегія)
  • 2. Рею Кобаясі (Японія)
  • 3. Карл Гайгер (Німеччина)

Скелетон

Жінки

  • 1. Ганна Найзе (Німеччина)
  • 2. Жаклін Нарракот (Австралія)
  • 3. Кімберлі Бос (Нідерланди)

Нагадаємо, Олімпіада у Пекіні триватиме до 20 лютого.

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