Усі медалісти Олімпіади у Пекіні 12 лютого

Брати Бо принесли сьогодні дві медалі Норвегії / Фото: Reuters
Найвдалішою субота на Олімпіаді-2022 стала для Норвегії, яка виграла одразу два золота. Україна задовольнилася 13-м місцем Підручного у біатлонному спринті.
Сноуборд
Борд-крос, змішані команди
- 1. США
- 2. Італія-1
- 3. Канада-1
Лижні гонки
Естафета, жінки
- 1. ОКР
- 2. Німеччина
- 3. Швеція
Ковзанярський спорт
500 м, чоловіки
- 1. Гао Тін'юй (Китай)
- 2. Чха Мін Гю (Південна Корея)
- 3. Ватару Морісіге (Японія)
Біатлон
Спринт, чоловіки
- 1. Йоганнес Бо (Норвегія)
- 2. Кентен Фійон-Має (Франція)
- 3. Тар'єй Бо (Норвегія)
Стрибки з трампліну
Великий трамплін, чоловіки
- 1. Маріус Ліндвік (Норвегія)
- 2. Рею Кобаясі (Японія)
- 3. Карл Гайгер (Німеччина)
Скелетон
Жінки
- 1. Ганна Найзе (Німеччина)
- 2. Жаклін Нарракот (Австралія)
- 3. Кімберлі Бос (Нідерланди)
Нагадаємо, Олімпіада у Пекіні триватиме до 20 лютого.