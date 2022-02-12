Усі медалісти Олімпіади у Пекіні 12 лютого

12 лютого, 16:57

У суботу, 12 лютого, розіграли ще шість комплектів медалей Ігор-2022 у Пекіні – у сноуборді, лижних гонках, ковзанярському спорті, біатлоні, стрибках з трампліну та скелетоні