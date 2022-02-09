Все медалисты Олимпиады 9 февраля

Словацкая горнолыжница Петра Влхова взяла золото в слаломе / Фото: Reuters
Представляем всех медалистов шестого дня Олимпиады-2022. Украинский двоеборец Дмитрий Мазурчук круто выступил на Олимпийских играх, но все же был очень далек от пьедестала.
ВСЕ МЕДАЛИСТЫ 9 ФЕВРАЛЯ
- 1. Бирк Рууд (Норвегия)
- 2. Колби Стивенсон (США)
- 3. Хенрик Харлаут (Швеция)
- 1. Петра Влхова (Словакия)
- 2. Катарина Линсбергер (Австрия)
- 3. Венди Холденер (Швейцария)
- 1. Линдси Джекобеллис (США)
- 2. Хло Трепеш (Франция)
- 3. Мерьета Одайн (Канада)
- 1. Винценц Гайгер (Германия)
- 2. Йорген Гробак (Норвегия)
- 3. Лукас Грайдерер (Австрия)
- 1. Хван Дэ Хон (Южная Корея)
- 2. Стивен Дюбуа (Канада)
- 3. Семен Елистратов (Россия)
- 1. Тобиас Вендль – Тобиас Арльт (Германия)
- 2. Тони Эггерт – Саша Бенекен (Германия)
- 3. Томас Штой – Лорнец Коллер (Австрия)
Напомним, Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов наград в семи видах спорта (15 дисциплинах).
Украину на Олимпиаде-2022 представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах – в биатлоне, бобслее, горных лыжах, двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.