9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Все медалисты Олимпиады 9 февраля

Сергей Шаховец
9 февраля, 17:35
В среду, 9 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине было разыграно всего шесть комплектов наград. День был удачным для сборной Германии, выигравшей два золота

Словацкая горнолыжница Петра Влхова взяла золото в слаломе / Фото: Reuters

Представляем всех медалистов шестого дня Олимпиады-2022. Украинский двоеборец Дмитрий Мазурчук круто выступил на Олимпийских играх, но все же был очень далек от пьедестала.

ВСЕ МЕДАЛИСТЫ 9 ФЕВРАЛЯ

Фристайл. Мужчины. Биг-эйр

Реклама
  • 1. Бирк Рууд (Норвегия)
  • 2. Колби Стивенсон (США)
  • 3. Хенрик Харлаут (Швеция)

Горные лыжи. Женщины. Слалом

  • 1. Петра Влхова (Словакия)
  • 2. Катарина Линсбергер (Австрия)
  • 3. Венди Холденер (Швейцария)

Сноуборд. Женщины. Кросс

  • 1. Линдси Джекобеллис (США)
  • 2. Хло Трепеш (Франция)
  • 3. Мерьета Одайн (Канада)

Лыжное двоеборье. Мужчины. Лыжный трамплин + гонка на 10 км

Реклама
  • 1. Винценц Гайгер (Германия)
  • 2. Йорген Гробак (Норвегия)
  • 3. Лукас Грайдерер (Австрия)

Шорт-трек. Мужчины. 1500 м

  • 1. Хван Дэ Хон (Южная Корея)
  • 2. Стивен Дюбуа (Канада)
  • 3. Семен Елистратов (Россия)

Санный спорт. Мужчины. Сани-двойки

  • 1. Тобиас Вендль – Тобиас Арльт (Германия)
  • 2. Тони Эггерт – Саша Бенекен (Германия)
  • 3. Томас Штой – Лорнец Коллер (Австрия)

Реклама

Напомним, Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов наград в семи видах спорта (15 дисциплинах).

Украину на Олимпиаде-2022 представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах – в биатлоне, бобслее, горных лыжах, двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.