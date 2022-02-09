Все медалисты Олимпиады 9 февраля

Словацкая горнолыжница Петра Влхова взяла золото в слаломе / Фото: Reuters

Представляем всех медалистов шестого дня Олимпиады-2022. Украинский двоеборец Дмитрий Мазурчук круто выступил на Олимпийских играх, но все же был очень далек от пьедестала.

ВСЕ МЕДАЛИСТЫ 9 ФЕВРАЛЯ

Фристайл. Мужчины. Биг-эйр

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1. Бирк Рууд (Норвегия)

2. Колби Стивенсон (США)

3. Хенрик Харлаут (Швеция)

Горные лыжи. Женщины. Слалом

1. Петра Влхова (Словакия)

2. Катарина Линсбергер (Австрия)

3. Венди Холденер (Швейцария)

Сноуборд. Женщины. Кросс

1. Линдси Джекобеллис (США)

2. Хло Трепеш (Франция)

3. Мерьета Одайн (Канада)

Лыжное двоеборье. Мужчины. Лыжный трамплин + гонка на 10 км

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1. Винценц Гайгер (Германия)

2. Йорген Гробак (Норвегия)

3. Лукас Грайдерер (Австрия)

Шорт-трек. Мужчины. 1500 м

1. Хван Дэ Хон (Южная Корея)

2. Стивен Дюбуа (Канада)

3. Семен Елистратов (Россия)

Санный спорт. Мужчины. Сани-двойки

1. Тобиас Вендль – Тобиас Арльт (Германия)

2. Тони Эггерт – Саша Бенекен (Германия)

3. Томас Штой – Лорнец Коллер (Австрия)

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Напомним, Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов наград в семи видах спорта (15 дисциплинах).

Украину на Олимпиаде-2022 представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах – в биатлоне, бобслее, горных лыжах, двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.