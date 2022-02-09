9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Усі медалісти Олімпіади 9 лютого

Сергій Шаховець
9 лютого, 17:35
У середу, 9 лютого, на зимових Олімпійських іграх у Пекіні було розіграно лише шість комплектів нагород. День був вдалим для збірної Німеччини, яка виграла два золоті

Словацька гірськолижниця Петра Влхова взяла золото у слаломі / Фото: Reuters

Презентуємо усіх медалістів шостого дня Олімпіади-2022. Український двоборець Дмитро Мазурчук круто виступив на Олімпійських іграх, але все ж таки був дуже далекий від п'єдесталу.

УСІ МЕДАЛІСТИ 9 ЛЮТОГО

Фристайл. Чоловіки. Біг-ейр

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  • 1. Бірк Рууд (Норвегія)
  • 2. Колбі Стівенсон (США)
  • 3. Хенрік Харлаут (Швеція)

Гірські лижі. Жінки. Слалом

  • 1. Петра Влхова (Словаччина)
  • 2. Катаріна Лінсбергер (Австрія)
  • 3. Венді Холденер (Швейцарія)

Сноуборд. Жінки. Крос

  • 1. Ліндсі Джекобелліс (США)
  • 2. Хло Трепеш (Франція)
  • 3. Мерьєта Одайн (Канада)

Лижне двоборство. Чоловіки. Лижний трамплін + гонка на 10 км

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  • 1. Вінценц Гайгер (Німеччина)
  • 2. Йорген Гробак (Норвегія)
  • 3. Лукас Грайдерер (Австрія)

Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м

  • 1. Хван Де Хон (Південна Корея)
  • 2. Стівен Дюбуа (Канада)
  • 3. Семен Єлістратов (Росія)

Санний спорт. Чоловіки. Сани-двійки

  • 1. Тобіас Вендль – Тобіас Арльт (Німеччина)
  • 2. Тоні Еггерт – Саша Бенекен (Німеччина)
  • 3. Томас Штой – Лорнец Коллер (Австрія)

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Нагадаємо, Олімпіада у Пекіні триватиме до 20 лютого. Усього буде розіграно 109 комплектів нагород у семи видах спорту (15 дисциплін).

Україну на Олімпіаді-2022 представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах – у біатлоні, бобслеї, гірських лижах, двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках з трампліну, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.