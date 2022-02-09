Усі медалісти Олімпіади 9 лютого

Словацька гірськолижниця Петра Влхова взяла золото у слаломі / Фото: Reuters

Презентуємо усіх медалістів шостого дня Олімпіади-2022. Український двоборець Дмитро Мазурчук круто виступив на Олімпійських іграх, але все ж таки був дуже далекий від п'єдесталу.

УСІ МЕДАЛІСТИ 9 ЛЮТОГО

Фристайл. Чоловіки. Біг-ейр

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1. Бірк Рууд (Норвегія)

2. Колбі Стівенсон (США)

3. Хенрік Харлаут (Швеція)

Гірські лижі. Жінки. Слалом

1. Петра Влхова (Словаччина)

2. Катаріна Лінсбергер (Австрія)

3. Венді Холденер (Швейцарія)

Сноуборд. Жінки. Крос

1. Ліндсі Джекобелліс (США)

2. Хло Трепеш (Франція)

3. Мерьєта Одайн (Канада)

Лижне двоборство. Чоловіки. Лижний трамплін + гонка на 10 км

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1. Вінценц Гайгер (Німеччина)

2. Йорген Гробак (Норвегія)

3. Лукас Грайдерер (Австрія)

Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м

1. Хван Де Хон (Південна Корея)

2. Стівен Дюбуа (Канада)

3. Семен Єлістратов (Росія)

Санний спорт. Чоловіки. Сани-двійки

1. Тобіас Вендль – Тобіас Арльт (Німеччина)

2. Тоні Еггерт – Саша Бенекен (Німеччина)

3. Томас Штой – Лорнец Коллер (Австрія)

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Нагадаємо, Олімпіада у Пекіні триватиме до 20 лютого. Усього буде розіграно 109 комплектів нагород у семи видах спорту (15 дисциплін).

Україну на Олімпіаді-2022 представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах – у біатлоні, бобслеї, гірських лижах, двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках з трампліну, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.