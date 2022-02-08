Все медалисты Олимпиады 8 февраля

Австриец Майер - чемпион в горных лыжах / Фото: Reuters
Украина и 8 февраля осталась без медалей на Олимпиаде в Пекине. Надежды были на индивидуальную гонку биатлонистов, но Дмитрий Пидручный стал лишь 18-м.
ВСЕ МЕДАЛИСТЫ ИГР 8 ФЕВРАЛЯ
- 1. Элин Гу (Китай)
- 2. Тесс Ледо (Франция)
- 3. Матильда Гремо (Швейцария)
- 1. Маттиас Майер (Австрия)
- 2. Райан Кокран-Сигл (США)
- 3. Александер Омодт Кильде (Норвегия)
- 1. Бенжамин Карл (Австрия)
- 2. Тим Мастнак (Словения)
- 3. Вик Уайлд (РОК)
- 1. Эстер Ледецкая (Чехия)
- 2. Даниэла Ульбинг (Австрия)
- 3. Глория Котник (Словения)
- 1. Кантен Фийон-Майе (Франция)
- 2. Антон Смольский (Беларусь)
- 3. Йоханнес Бе (Норвегия)
- 1. Кьелд Нейс (Нидерланды)
- 2. Томас Крол (Нидерланды)
- 3. Ким Мин Сок (Корея)
- 1. Юнна Сундлинг (Швеция)
- 2. Майя Дальквист (Швеция)
- 3. Джессика Диггинс (США)
- 1. Йоханнес Клебо (Норвегия)
- 2. Федерико Пеллегрино (Италия)
- 3. Александр Терентьев (РОК)
- 1. Италия
- 2. Норвегия
- 3. Швеция
- 1. Натали Гайзенбергер (Германия)
- 2. Анна Беррайтер
- 3. Татьяна Иванова (РОК)
Напомним, Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов наград в семи видах спорта (15 дисциплинах).
Украину на Олимпиаде-2022 представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах – в биатлоне, бобслее, горных лыжах, двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.