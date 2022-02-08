8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Юнайтед --
8 февраля 22:00
Интер --
Рома --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Все медалисты Олимпиады 8 февраля

Андрей Трофимов
8 февраля, 16:01
Вторник на зимних Играх-2022 в Пекине оказался наиболее радостным для Австрии, выигравшей сразу два золота

Австриец Майер - чемпион в горных лыжах / Фото: Reuters

Украина и 8 февраля осталась без медалей на Олимпиаде в Пекине. Надежды были на индивидуальную гонку биатлонистов, но Дмитрий Пидручный стал лишь 18-м.

ВСЕ МЕДАЛИСТЫ ИГР 8 ФЕВРАЛЯ

Фристайл. Женщины. Биг-эйр

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  • 1. Элин Гу (Китай)
  • 2. Тесс Ледо (Франция)
  • 3. Матильда Гремо (Швейцария)

Горные лыжи. Мужчины. Супергигант

  • 1. Маттиас Майер (Австрия)
  • 2. Райан Кокран-Сигл (США)
  • 3. Александер Омодт Кильде (Норвегия)

Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Мужчины

  • 1. Бенжамин Карл (Австрия)
  • 2. Тим Мастнак (Словения)
  • 3. Вик Уайлд (РОК)

Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Женщины

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  • 1. Эстер Ледецкая (Чехия)
  • 2. Даниэла Ульбинг (Австрия)
  • 3. Глория Котник (Словения)

Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка

  • 1. Кантен Фийон-Майе (Франция)
  • 2. Антон Смольский (Беларусь)
  • 3. Йоханнес Бе (Норвегия)

Конькобежный спорт. Мужчины. 1 500 м

  • 1. Кьелд Нейс (Нидерланды)
  • 2. Томас Крол (Нидерланды)
  • 3. Ким Мин Сок (Корея)

Лыжные гонки. Женщины. Спринт

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  • 1. Юнна Сундлинг (Швеция)
  • 2. Майя Дальквист (Швеция)
  • 3. Джессика Диггинс (США)

Лыжные гонки. Мужчины. Спринт

  • 1. Йоханнес Клебо (Норвегия)
  • 2. Федерико Пеллегрино (Италия)
  • 3. Александр Терентьев (РОК)

Керлинг. Смешанные пары

  • 1. Италия
  • 2. Норвегия
  • 3. Швеция

Санный спорт. Женщины. Одиночки

  • 1. Натали Гайзенбергер (Германия)
  • 2. Анна Беррайтер
  • 3. Татьяна Иванова (РОК)

Чемпионка в сноубординге Эстер Ледецкая / Фото: Reuters

Напомним, Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов наград в семи видах спорта (15 дисциплинах).

Украину на Олимпиаде-2022 представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах – в биатлоне, бобслее, горных лыжах, двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.