Все медалисты Олимпиады 8 февраля

Австриец Майер - чемпион в горных лыжах / Фото: Reuters

Украина и 8 февраля осталась без медалей на Олимпиаде в Пекине. Надежды были на индивидуальную гонку биатлонистов, но Дмитрий Пидручный стал лишь 18-м.

ВСЕ МЕДАЛИСТЫ ИГР 8 ФЕВРАЛЯ

Фристайл. Женщины. Биг-эйр

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1. Элин Гу (Китай)

2. Тесс Ледо (Франция)

3. Матильда Гремо (Швейцария)

Горные лыжи. Мужчины. Супергигант

1. Маттиас Майер (Австрия)

2. Райан Кокран-Сигл (США)

3. Александер Омодт Кильде (Норвегия)

Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Мужчины

1. Бенжамин Карл (Австрия)

2. Тим Мастнак (Словения)

3. Вик Уайлд (РОК)

Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Женщины

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1. Эстер Ледецкая (Чехия)

2. Даниэла Ульбинг (Австрия)

3. Глория Котник (Словения)

Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка

1. Кантен Фийон-Майе (Франция)

2. Антон Смольский (Беларусь)

3. Йоханнес Бе (Норвегия)

Конькобежный спорт. Мужчины. 1 500 м

1. Кьелд Нейс (Нидерланды)

2. Томас Крол (Нидерланды)

3. Ким Мин Сок (Корея)

Лыжные гонки. Женщины. Спринт

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1. Юнна Сундлинг (Швеция)

2. Майя Дальквист (Швеция)

3. Джессика Диггинс (США)

Лыжные гонки. Мужчины. Спринт

1. Йоханнес Клебо (Норвегия)

2. Федерико Пеллегрино (Италия)

3. Александр Терентьев (РОК)

Керлинг. Смешанные пары

1. Италия

2. Норвегия

3. Швеция

Санный спорт. Женщины. Одиночки

1. Натали Гайзенбергер (Германия)

2. Анна Беррайтер

3. Татьяна Иванова (РОК)

Чемпионка в сноубординге Эстер Ледецкая / Фото: Reuters

Напомним, Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов наград в семи видах спорта (15 дисциплинах).

Украину на Олимпиаде-2022 представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах – в биатлоне, бобслее, горных лыжах, двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.