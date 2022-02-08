Усі медалісти Олімпіади 8 лютого

Австрієць Маєр - чемпіон у гірських лижах / Фото: Reuters
Україна й 8 лютого залишилася без медалей на Олімпіаді в Пекіні. Надії були на індивідуальну гонку біатлоністів, але Дмитро Підручний став лише 18-м.
УСІ МЕДАЛІСТИ ІГОР 8 ЛЮТОГО
- 1. Елін Гу (Китай)
- 2. Тесс Ледо (Франція)
- 3. Матильда Гремо (Швейцарія)
- 1. Маттіас Маєр (Австрія)
- 2. Райан Кокран-Сігл (США)
- 3. Александер Омодт Кільде (Норвегія)
- 1. Бенжамін Карл (Австрія)
- 2. Тім Мастнак (Словенія)
- 3. Вік Вайлд (РОК)
- 1. Естер Ледецька (Чехія)
- 2. Даніела Ульбінг (Австрія)
- 3. Глорія Котник (Словенія)
- 1. Кантен Фійон-Має (Франція)
- 2. Антон Смольський (Білорусь)
- 3. Йоханнес Бе (Норвегія)
- 1. К'єлд Нейс (Нідерланди)
- 2. Томас Крол (Нідерланди)
- 3. Кім Мін Сік (Корея)
- 1. Юнна Сундлінг (Швеція)
- 2. Майя Дальквіст (Швеція)
- 3. Джессіка Дігінс (США)
- 1. Йоганнес Клебо (Норвегія)
- 2. Федеріко Пеллегріно (Італія)
- 3. Олександр Терентьєв (РОК)
- 1. Італія
- 2. Норвегія
- 3. Швеція
- 1. Наталі Гайзенбергер (Німеччина)
- 2. Ганна Беррайтер
- 3. Тетяна Іванова (РОК)
Нагадаємо, Олімпіада у Пекіні триватиме до 20 лютого. Усього буде розіграно 109 комплектів нагород у семи видах спорту (15 дисциплін).
Україну на Олімпіаді-2022 представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах – у біатлоні, бобслеї, гірських лижах, двоборстві, лижних гонках, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках з трампліну, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.