8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Усі медалісти Олімпіади 8 лютого

Андрій Трофімов
8 лютого, 16:01
Вівторок на зимових Іграх-2022 у Пекіні виявився найбільш радісним для Австрії, яка виграла одразу два золота

Австрієць Маєр - чемпіон у гірських лижах / Фото: Reuters

Україна й 8 лютого залишилася без медалей на Олімпіаді в Пекіні. Надії були на індивідуальну гонку біатлоністів, але Дмитро Підручний став лише 18-м.

УСІ МЕДАЛІСТИ ІГОР 8 ЛЮТОГО

Фристайл. Жінки. Біг-ейр

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  • 1. Елін Гу (Китай)
  • 2. Тесс Ледо (Франція)
  • 3. Матильда Гремо (Швейцарія)

Гірські лижі. Чоловіки. Супергігант

  • 1. Маттіас Маєр (Австрія)
  • 2. Райан Кокран-Сігл (США)
  • 3. Александер Омодт Кільде (Норвегія)

Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Чоловіки

  • 1. Бенжамін Карл (Австрія)
  • 2. Тім Мастнак (Словенія)
  • 3. Вік Вайлд (РОК)

Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Жінки

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  • 1. Естер Ледецька (Чехія)
  • 2. Даніела Ульбінг (Австрія)
  • 3. Глорія Котник (Словенія)

Біатлон. Чоловіки. Індивідуальні перегони

  • 1. Кантен Фійон-Має (Франція)
  • 2. Антон Смольський (Білорусь)
  • 3. Йоханнес Бе (Норвегія)

Ковзанярський спорт. Чоловіки. 1 500 м

  • 1. К'єлд Нейс (Нідерланди)
  • 2. Томас Крол (Нідерланди)
  • 3. Кім Мін Сік (Корея)

Лижні гонки. Жінки. Спринт

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  • 1. Юнна Сундлінг (Швеція)
  • 2. Майя Дальквіст (Швеція)
  • 3. Джессіка Дігінс (США)

Лижні гонки. Чоловіки. Спринт

  • 1. Йоганнес Клебо (Норвегія)
  • 2. Федеріко Пеллегріно (Італія)
  • 3. Олександр Терентьєв (РОК)

Керлінг. Змішані пари

  • 1. Італія
  • 2. Норвегія
  • 3. Швеція

Санний спорт. Жінки. Одинак

  • 1. Наталі Гайзенбергер (Німеччина)
  • 2. Ганна Беррайтер
  • 3. Тетяна Іванова (РОК)

Чемпіонка у сноубордингу Естер Ледецька / Фото: Reuters

Нагадаємо, Олімпіада у Пекіні триватиме до 20 лютого. Усього буде розіграно 109 комплектів нагород у семи видах спорту (15 дисциплін).

Україну на Олімпіаді-2022 представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах – у біатлоні, бобслеї, гірських лижах, двоборстві, лижних гонках, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках з трампліну, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.