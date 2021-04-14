Врезал так, что соперник потерял сознание прямо на ринге: видео эффектного нокаута

Японский боксер Рюичи Сакамото успешно дебютировал на профессиональном ринге, победив уже в первом раунде своего соотечественника Юсуке Окимото, для которого это поражение оказалось вторым в карьере при одной победе.
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Боксеры сошлись в близком бою, постоянно связывая друг другу руки. В какой-то момент Сакамото удалось вырваться и нанести резкий удар правой, после чего Окимото в бессознательном состоянии рухнул на канвас.
Рефери сначала намеревался отсчитывать нокдаун, но затем резко замахал руками, сигнализируя об окончании поединка, когда увидел в каком состоянии находится боксер.
Ранее мы писали о сумасшедшем нокауте, вызвавшем безумие у зрителей. Бой двух дебютантов порадовал зрителей эффектным нокаутом уже в первом раунде. На эмоциях болельщики едва не сошли с ума и пытались прорваться на ринг.
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