Ломаченко завалил Усика: появилось видео их драки без перчаток

Знаменитые боксеры-кумовья схлестнулись друг с другом в компьютерном поединке – Василий оказался сильнее, после чего провозгласил себя легендой

Историческое событие! Кумовья Александр Усик и Василий Ломаченко подрались друг с другом. Только не реально, а виртуально. Победил более легкий Ломаченко.

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Видео компьютерной зарубы с кумом поделился у себя в Instagram Ломаченко. "Новая легенда. Вот ты и попался! Выясняем Усиком, кто круче, независимо от весовых категорий, без ринга и перчаток", – прокомментировал схватку Василий.

"А че ты меня бьешь?" – возмущался по ходу киберпоединка Ломаченко

"А чего я не должен тебя бить?" – парировал Усик

"Ты как мой Толик (сын), действуешь одним приемом. Что, я выиграл? Так ты лежишь", – вскоре после этих слов Ломаченко вскочил из-за стола, выбросил руки вверх и провозгласил себя "новой легендой".

Усик в свое оправдание заявил, что против Ломаченко боксировал одним лишь джебом.

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Ломаченко и Усик / Фото: Instagram

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Ну хоть здесь Василий победил. Напомним, в своем последнем реальном поединке Ломаченко по очкам проиграл Теофимо Лопесу, тогда как его кум Усик одолел Дерека Чисору.

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