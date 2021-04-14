Боксер повис на канатах: сумасшедший нокаут, вызвавший безумие у зрителей

Бой двух дебютантов порадовал зрителей эффектным нокаутом уже в первом раунде. На эмоциях болельщики едва не сошли с ума и пытались прорваться на ринг

Два дебютанта – Бишоп Леи и Дон Макмилон – сошлись в боксерском поединке в Солт-Лейк-Сити. Несмотря на статус поединка, вокруг ринга собралось немало зрителей. И они получили то, за чем пришли!

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Уже в первом раунде Леи мастерски ушел от атаки соперника у канатов и на контратаке нанес мощный удар с левой. Макмилон "выключился" но настолько медленно падал, что соперник успел еще несколько раз пробить, пока Дон в бессознательном состоянии окончательно не повис на канатах.

Сразу же после этого в зале началось какое-то безумство. Зрители повскакивали со своих мест, в кадр попал мужчина, прибежавший к рингу со спящим ребенком на руках. Затем появилась парочка, показывающая нецензурные жесты в сторону ринга.

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