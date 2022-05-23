Вратарь сборной Украины стал отцом накануне финала Лиги чемпионов (фото)

Андрей Лунин и его жена Анастасия стали родителями

Совсем скоро сборная Украины отыграет поединок против Шотландии в отборе на ЧМ-2022. Среди вызванных игроков есть и вратарь Реала Андрей Лунин, которому в субботу предстоит еще и финал Лиги чемпионов.

Впрочем, самое важное событие для футболиста, похоже, случилось сегодня. На своей страничке в Instagram Лунин поделился новостью, что впервые стал отцом.

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Андрей опубликовал фото с ручкой новорожденного сына и сердечком, которое адресовано его жене Анастасии. При этом имя ребенка пара пока так и не раскрыла.

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Андрей и Настя уже немало лет вместе, а познакомились через социальные сети. В 2019 году Лунин сделал девушке предложение на стадионе Вальядолида, за который он тогда выступал.

Анастасия родом из Днепра и познакомилась с футболистом давно. Помогли паре в этом соцсети.

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"После виртуального общения договорились о встрече — и понеслась. Мы гуляли в парке, постоянно болтали по телефону, он провожал меня домой. В то время Андрей только начинал карьеру в Днепре. В начале отношений было непривычно, когда Андрей часто и надолго уезжал на сборы, однако сейчас это уже не проблема – привыкла к такому его образу жизни".

Отметим, что в этом году Андрей наконец-то дебютировал за Реал в Ла Лиге. За два поединка он пропустил два гола, а также отбил пенальти от чемпиона Европы-2008 Альваро Негредо.