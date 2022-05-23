Воротар збірної України став батьком напередодні фіналу Ліги чемпіонів (фото)

Андрій Лунін та його дружина Анастасія стали батьками

Незабаром збірна України відіграє поєдинок проти Шотландії у відборі на ЧС-2022. Серед викликаних гравців є і воротар Реала Андрій Лунін, який у суботу чекає ще й фінал Ліги чемпіонів.

Втім, найважливіша подія для футболіста, схоже, сталася сьогодні. На своїй сторінці у Instagram Лунін поділився новиною, що вперше став батьком.

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Андрій опублікував фото з ручкою новонародженого сина та серцем, яке адресовано його дружині Анастасії. При цьому ім'я дитини пара поки що так і не розкрила.

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Андрій та Настя вже чимало років разом, а познайомилися через соціальні мережі. У 2019 році Лунін зробив дівчині пропозицію на стадіоні Вальядолід, за який він тоді виступав.

Анастасія родом із Дніпра та познайомилася з футболістом давно. Допомогли парі у цьому соцмережі.

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"Після віртуального спілкування домовилися про зустріч — і понеслось. Ми гуляли в парку, постійно балакали телефоном, він проводжав мене додому. Тоді Андрій тільки починав кар'єру в Дніпрі. На початку стосунків було незвично, коли Андрій часто й надовго їхав на збори, проте це вже не проблема – звикла до такого його способу життя".

Зазначимо, що цього року Андрій нарешті дебютував за Реал у Ла Лізі. За два поєдинки він пропустив два голи, а також відбив пенальті від чемпіона Європи-2008 Альваро Негредо.