Вратарь сборной Англии всего на минуту побил рекорд, пропустив гол от Дании

Кипер "трех львов" Джордан Пикфорд 721 минуту сохранял свои ворота в неприкосновенности, а англичане впервые получили в подарок на Евро автогол

Вратарь Джордан Пикфорд / Фото: Reuters

На чемпионате Европы определились оба финалиста. В ближайшее воскресенье за трофей на стадионе "Уэмбли" поспорят сборные Англии и Италии. В ночь на четверг во втором полуфинале статистики нашли несколько интересных фактов.

Узнайте, что сказал Стерлинг о скандальном эпизоде матча Англия – Дания: "Чистое пенальти".

Как оказалось, вчера вечером был побит национальный английский рекорд "сухости". 27-летний вратарь Эвертона Джордан Ли Пикфорд 721 минут не пропускал мяч. Это всего лишь на одну (!) минуту больше, чем в мае-июле 1966 года продержался Гордон Бэнкс. Обратим внимание, что тогда Англия выиграла домашний чемпионат мира.

Интересно, что родоначальники футбола впервые в истории чемпионатов Европы получили от соперников подарок в виде автогола. Хотя дважды подобное случалось на чемпионатах мира.

Полузащитник Арсенала Букайо Сака в 19 лет и 305 дней стал самым молодым англичанином в полуфиналах и финалах крупных турниров.

Капитан сборной Англии Гарри Кейн 10-м точным ударом догнал по голам на ЧЕ и ЧМ самого Гари Линекера.

Английская команда спустя 55 лет снова попала в финал крупного турнира – это самый длительный перерыв в истории европейских сборных.

Читайте также: после ссоры на Евро футболисты сборной Украины отдыхают вместе.

Вашему вниманию – обзор матча Англия – Дания: