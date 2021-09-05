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18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
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Врачи проморгали: новичку Динамо пришлось оперировать сердце

Александр Трикиша
5 сентября, 21:52
Нападающий киевского Динамо Владислав Кулач во время паузы на матчи сборных перенес операцию на сердце. О проблемах со здоровьем игрока сообщали еще два года назад

Владислав Кулач перенес операцию на сердце / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Вероятно, по этой причине Кулач, который пополнил команду летом, провел за Динамо всего два матча в текущем сезоне. В последний раз он выходил на поле еще 8 августа.

По информации Та То Таке, хирургическое вмешательство связано с ритмом сердца. Операция была простая, но при этом о сроках восстановления форварда не сообщается.

Остается только догадываться, как врачи Динамо проморгали проблемы футболиста во время медосмотра перед заключением контракта.

В 2019 году уже ходили слухи, что Кулачу пришлось приостановить карьеру из-за проблем с сердцем.

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Сам же футболист заявил, что никаких проблем у него нет, а слухи распространила Александрия, где он играл на правах аренды. Якобы это было связано с разборками по поводу его травмы.

Также источник сообщил, что Кулач не будет отдан в аренду в Ворсклу, где он играл в прошлом сезоне и стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги.

Кстати, накануне другой динамовец вернулся в свой родной клуб. Луческу не дал ему сыграть ни единой минуты. Львовский клуб воспользовался паузой в чемпионате и серьезно усилил свой состав.

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