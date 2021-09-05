Лікарі проморгали: новачкові Динамо довелося оперувати серце

Владислав Кулач переніс операцію на серці / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Ймовірно, з цієї причини Кулач, який поповнив команду влітку, провів за Динамо всього два матчі в поточному сезоні. Востаннє він виходив на поле ще 8 серпня.

За інформацією Та Те Таке, хірургічне втручання пов'язане з ритмом серця. Операція була проста, однак про строки відновлення форварда не повідомляють.

Залишається тільки здогадуватися, як лікарі Динамо проморгали проблеми футболіста під час медогляду перед укладенням контракту.

У 2019 році вже ходили чутки, що Кулачу довелося тимчасово зупинити кар'єру через проблеми із серцем.

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Сам же футболіст заявив, що ніяких проблем у нього немає, а чутки поширила Олександрія, де він грав на правах оренди. Нібито це було пов'язано з розбірками стосовно його травми.

Також джерело повідомило, що Кулача не віддадуть в оренду Ворсклі, де він грав у минулому сезоні й став найкращим бомбардиром Прем'єр-ліги.

До речі, напередодні інший динамівець повернувся в свій рідний клуб. Луческу не дав йому зіграти жодної хвилини. Львівський клуб скористався паузою в чемпіонаті й серйозно посилив свій склад.