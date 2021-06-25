Впервые за десять лет канадцы сыграют в финале Кубка Стэнли

Монреаль Канадиенс в овертайме обыграл Вегас Голден Найтс и сыграет в финале Кубка Стэнли, где последний раз побеждал в 1993 году

Монреаль получил трофей Кларенса Кэмпбелла / Фото: Getty Images

В Национальной хоккейной лиге определился первый финалист. Монреаль Канадиенс в овертайме обыграл Вегас Голден Найтс – 3:2, и выиграл серию – 4-2. Кроме того, клуб впервые получил за победу трофей Кларенса Кэмпбелла, который вручается победителям Западной конференции.

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Последний раз канадские команды играли в финале Кубка Стэнли в 2011 году. С тех пор прошло 3684 дня. Тогда, в решающей серии Ванкувер Кэнакс встретился с Бостон Брюинз и уступил – 3-4.

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Последняя победа канадских команд в НХЛ датирована 1993 годом, когда Монреаль в финале оказался сильнее Лос-Анджелес Кингз – 4-1.

В финале нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли канадцы сыграют с победителем пары Тампа-Бэй Лайтнинг – Нью-Йорк Айлендерс (3-3).

Напомним, что в этом году сборная Канады выиграла чемпионат мира.