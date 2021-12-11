Впервые в карьере: почему бой против Комми уникальный для Ломаченко

Василий Ломаченко еще не был так долго без титулов / Фото: AFP

Смотреть Ломаченко – Комми можно на нашем сайте. Бой начнется ориентировочно в 6 часов утра по Киеву.

Где смотреть бой Ломаченко Комми

Реклама

Для Ломаченко это будет уникальный поединок в его профессиональной карьере. Впервые Вася проведет два подряд поединка без титулов на кону!

После поражения от Теофимо Лопеса Ломаченко в предыдущем поединке провел рейтинговый бой против Масаеси Накатани, нокаутировав того в девятом раунде.

Реклама

Даже в начале своей профессиональной карьеры уже во втором поединке Ломаченко сражался за титул чемпиона мира по версии WBO, но проиграл скандальному Орландо Салидо.

Но тогда даже неожиданное поражение не повлияло на положение украинца в мире бокса, ведь в следующем бою снова на кону стоял этот же титул – Салидо провалил взвешивание перед боем с Васей и не мог претендовать на пояс, поэтому титул так и остался вакантным.

Реклама

Читайте также: Таких соперников у Ломаченко еще не было: смотрите, как Комми уничтожил предыдущую жертву

Правда, стоит отметить, что, несмотря на отсутствие на кону поясов в поединке против Комми, в Нью-Йорке будет разыгрываться неофициальное звание претендента на бой против абсолютного чемпиона в легком весе Джорджа Камбососа.