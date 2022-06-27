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Впервые в истории. Украинский пловец завоевал медаль на открытой воде

Сергей Шаховец
27 июня, 12:16
Двукратный призер Олимпийских игр-2020 по плаванию Михаил Романчук впервые в карьере выступил на чемпионате мира на открытой воде

Михаил Романчук завоевал вторую медаль на ЧМ-2022 / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

В столице Венгрии продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Украинский пловец Михаил Романчук дебютировал в соревнованиях такого уровня на открытой воде. Ранее наши синхронистки завоевали вторую золотую награду на ЧМ-2022.

Романчук принял участие в заплыве на 5 км. Наш спортсмен преодолел дистанцию за 53:13.90 и финишировал третьим. Бронзовая медаль Михаила стала первой в истории Украины завоеванной на открытой воде.

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Чемпионом мира в этом виде соревнований стал немец Флориан Уэллброк, а серебро досталось Грегорио Палтриньери из Италии.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2022. Открытая вода, 5 км (мужчины)

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  • 1. Флориан Уэллброк (Германия) 52:48.80
  • 2. Грегорио Палтриньери (Италия) +00:03.90
  • 3. Михаил Романчук (Украина) +00:25.10

Для Михаила Романчука это вторая медаль на чемпионате мира. Ранее он завоевал бронзу в заплыве на 800 метров в вольном стиле.