Украинец стал призером чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште

Михаил Романчук взял бронзу в заплыве на 800 метров в вольном стиле. Ранее ему покорялось серебро на дистанции в 1,5 км в 2017 и 2019 годах

Михаил Романчук принес Украине медаль на ЧМ по водным видам спорта / Фото: Getty Images

В венгерском Будапеште продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Участие на турнире в Будапеште принимают и украинские спортсменки.

Среди девушек уже были добыты два серебра, а также было одно золото. Вчера же первая медаль была добыта среди мужчин. Бронза покорилась Михаилу Романчуку.

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Пловец стал третьим в плавании на 800 метров свободным стилем. Для Романчука достижение стало первым из пяти дисциплин, на которые он заявлялся.

В финальном заплыве Романчуку составили конкуренцию действующий чемпион мира Грегорио Пальтриньери, олимпийский чемпион Токио Бобби Финке и немец Флориан Веллбрук. Именно последние и опередили Михаила.

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Отметим, что Романчук был первым украинским пловцом, который прошел в финал чемпионата мира в Будапеште. В квалификационном заплыве 25-летний украинец показал лучший результат, пройдя дистанцию за 7:44.75 минут.