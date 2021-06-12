Изменить язык на: UA Перейти к новостям

Впервые в истории Евро судья отменил гол после просмотра VAR

12 июня, 18:30

Олег Люлька

Система видеопомощи арбитрам лишила швейцарцев победы над Уэльсом – и правильно сделала. Смотрите видео отмененного гола в исполнении Марио Гаврановича

Гол Гаврановича отменили после просмотра VAR / Фото: Reuters

Матч Уэльс – Швейцария 1:1, состоявшийся в Баку, вошел в историю.

В этой игре группы А впервые в истории чемпионатов Европы по футболу судья отменил гол благодаря системе видеопомощи арбитрам (VAR).

Уэльс – Швейцария: видео голов и обзор второго матча Евро-2020

На 85-й минуте при счете 1:1 форвард швейцарцев Марио Гавранович, выступающий за загребское Динамо, первым же касанием после выхода на замену забил гол. Впрочем, главный рефери встречи француз Клеман Тюрпен, использовав VAR, отменил взятие ворот.

ВИДЕО ОТМЕНЕННОГО ГОЛА

ОБЗОР МАТЧА

Реклама

Напомним, после первого тура в группе А лидирует Италия, имеющая три очка. Второе место делят Швейцария и Уэльс. Замыкает группу Турция.

16 июня в этой группе играют Турция – Уэльс и Италия – Швейцария.

Смотрите, как накануне Италия разгромила Турцию 3:0

Новости на эту же тему:

Первая ничья на Евро-2020! Уэльс разошелся миром со Швейцарией А жена знает? Известная блондинка из России болеет персонально за Зинченко на Евро Уэльс – Швейцария: видео голов и обзор второго матча Евро-2020 Прогноз на матч Дания – Финляндия: гостям прочат сухое поражение
видео голов Евро-2020 сборная Швейцарии сборная Уэльса VAR

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама