Впервые в истории! Англия вышла в финал чемпионата Европы

В полуфинальном поединке англичане обыграли сборную Дании в дополнительное время благодаря пенальти и теперь в финале сыграют против Англии

Кейн выводит Англию в финал / Фото: Getty Images

Англия и Дания выдали шикарный полуфинал Евро-2020. На "Уэмбли" обе команды показали быстрый, динамичный футбол. И голы были, и моментов хватало.

Первыми отличились датчане. На 25-й минуте Дамсгард с линии штрафной закручивал в дальнюю "девятку", мяч просвистел над крестовиной. Это была пристрелка. А выстрел – прозвучал на 30-й минуте. Дамсгард со штрафного просто блестяще пробил над "стенкой" и под перекладину!

Англия впервые пропустила на этом Евро, а Дамсгард стал самым молодым футболистом в истории Дании (21 год 4 дня), кому удавалось поразить ворота соперника в плей-офф чемпионатов Европы.

Пропущенный гол не выбил британцев из колеи. Они продолжали идти вперед. Стерлинг должен был забивать, но его удар в упор потащил Шмейхель.

А уже в следующей атаке счет сравнялся. Прострел с правого фланга прерывал Кьер и отправил мяч в свои ворота.

После перерыва футболисты не сбросили оборотов. У вратарей работы хватало. Первым выручил Пикфорд, потащив удар Дольберга с линии штрафной. А за ним что-то невероятное совершил Шмейхель отбив мяч, который летел в угол после удара Магуайра.

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До конца второго тайма счет не изменился – 1:1. А в дополнительное время Англия устроила невероятный штурм. И он принес свои плоды. Стерлинг упал в штрафной Дании. Больше было похоже на симуляцию, однако рефери посоветовавшись с видеоассистентами, назначил пенальти. Кейн подошел к "точке" и пробил в угол – Шмейхель отбил мяч! А защитники не подстраховали и форвард сборной Англии первым успел на добивание, отправив мяч в сетку.

Англия побеждает – и впервые в своей истории сыграет в финале чемпионата Европы.

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Англия – Дания – 2:1

Голы: Кьер (39, авт), Кейн (104) – Дамсгард (30)

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Филлипс, Райс (Хендерсон, 95), Маунт (Фоден, 95), Сака (Грилиш, 69, Триппьер, 106), Кейн, Стерлинг.



Дания: Шмейхель, Кристенсен (Андерсен, 78), Кьер, Вестергор (Винд, 105),Ларсен (Васс, 67), Хойбьерг, Дилейни (М. Йенсен, 88), Мехле, Брайтвейт, Дольберг (Нергор, 67), Дамсгорд (Поульсен, 67).

Финал состоится 11 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Трофей разыграют Англия и Италия. Вчера итальянцы обыграли Испанию в серии пенальти.