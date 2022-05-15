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Впереди новые победы! Шевченко поздравил Украину с триумфом на Евровидении

Сергей Шаховец
15 мая, 15:23
Легенда мирового футбола Андрей Шевченка отреагировал на победу украинского коллектива Kalush Orchestra на Евровидении-2022

Андрей Шевченко поздравил Украину с победой в Евровидении / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Невероятное выступление группы Kalush Orchestra на песенном конкурсе Евровидение не прошло мимо внимания бывшего тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

Прославленный футболист поздравил коллектив группы с фантастическим успехом в престижном конкурсе и пожелал Украине новых крупных побед.

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"Я невероятно горжусь своей прекрасной, безгранично сильной Украиной!

Спасибо Kalush Orchestra за Победу, вы донесли важное послание всему миру, что Украина – страна мужественных и свободных людей!

Еще много Великих Побед впереди! Слава Украине!" – написал Шевченко в Instagram.

Сразу после выступления лидер коллектива Олег Псюк со сцены обратился ко всему миру помочь в спасении украинских военных, оказавшихся в осажденном заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

К призыву победителя Евровидения-2022 присоединился игрок Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский, опубликовавший пост в социальной сети.

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Руслан Малиновский поддержал защитников Мариуполя / Фото: Коллаж: Сегодня

Добавим, что согласно правилам конкурса, победившая страна будет принимать песенный конкурс "Евровидение-2023" на своей территории. Жена украинского боксера Александра Усика Екатерина считает, что следующий конкурс должен пройти в украинском Крыму.

Екатерина Усик мечтает увидеть "Евровидение-2023" в украинском Крыму / Фото: Коллаж: Сегодня