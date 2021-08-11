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Возвращение отменяется: сорвался бой легендарного Мэнни Пакьяо

Александр Трикиша
11 августа, 08:26
Бой между знаменитым филиппинцем Мэнни Пакьяо и американцем Эрролом Спенсом за титулы чемпиона WBA и IBF в полусреднем не состоится. Действующий чемпион снялся с боя из-за травмы

Мэнни Пакьяо планирует вернуться на ринг в августе / Фото: AFP

Бой был запланирован на 21 августа, но недавнее медобследование Спенса обнаружили у боксера серьезные проблемы со здоровьем – разрыв сетчатки левого глаза.

"Я очень разочарован тем, что не смогу сразиться с Мэнни Пакьяо 21 августа. К сожалению, врачи нашли проблему в моем левом глазу и сказали, что мне нужно как можно скорее сделать операцию, и что я не могу драться в таком состоянии. Я хочу извиниться перед всеми", – цитирует боксера Yahoo! Sports.

Мэнни Пакьяо поднялся на ринг после боя Спенс – Гарсия

Впрочем, издание сообщает, что Пакьяо все равно может провести бой, заменив Спенса на кубинца Йордениса Угаса – чемпиона WBA (Super) в полусреднем весе. Ранее у Пакьяо отобрали чемпионский пояс WBА.

Мэнни Пакьяо – первый и до настоящего времени единственный боксер, становившийся чемпионом мира в восьми весовых категориях.

Всего на его счету 71 поединок в профессиональном боксе, он одержал 62 победы и потерпел 7 поражений, еще два боя завершились вничью.

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