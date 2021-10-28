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27 октября 19:30
Черноморец 0
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Мариуполь --
Динамо --
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Десна --
30 октября 19:30
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Львов --
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Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
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Возвращение легенды? Барселона ведет переговоры с Хави

Павел Василенко
28 октября, 09:38
Основным кандидатом на должность главного тренера Барселоны после увольнения Рональда Кумана является экс-футболист каталонской команды Хави

Хави / Фото: Reuters

Хави готов возглавить Барселону, поэтому теперь предстоит решить вопрос с его нынешним клубом — катарским Аль-Садд, сообщает Mundo Deportivo.

Куман был уволен после поражения от Райо Вальекано (0:1) в матче 11-го тура чемпионата Испании.

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При этом у Барселоны есть и другие варианты. В частности, главный тренер Ривер Плейта Марсело Гальярдо.

Напомним, воспитанник Барселоны Хави завершил футбольную карьеру в Аль-Садде в мае 2019 года. Через несколько дней он был назначен главным тренером этой команды. 41-летний специалист занимает эту должность по сей день.

Набрав под руководством Кумана лишь 15 очков в 10 матчах, Барселона в настоящее время занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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Напомним, что Барселона выступает в Лиге чемпионов в одной группе с Динамо. Матч с киевской командой состоится 2 ноября на НСК Олимпийский.

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