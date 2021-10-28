Повернення легенди? Барселона веде переговори з Хаві

Хаві / Фото: Reuters
Хаві готовий очолити Барселону, тому тепер має вирішити питання з його нинішнім клубом — катарським Аль-Садд, повідомляє Mundo Deportivo.
Кумана було звільнено після поразки від Райо Вальєкано (0:1) у матчі 11-го туру чемпіонату Іспанії.
При цьому Барселона має й інші варіанти. Зокрема головний тренер Рівер Плейта Марсело Гальярдо.
Нагадаємо, вихованець Барселони Хаві завершив футбольну кар'єру в Аль-Садді у травні 2019 року. За кілька днів його було призначено головним тренером цієї команди. 41-річний фахівець обіймає цю посаду досі.
Набравши під керівництвом Кумана лише 15 очок у 10 матчах, Барселона наразі посідає 9-е місце у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.
Нагадаємо, що Барселона виступає у Лізі чемпіонів в одній групі з Динамо. Матч із київською командою відбудеться 2 листопада на НСК Олімпійський.