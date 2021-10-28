27 жовтня 17:00
Маріуполь 1
Динамо 2
27 жовтня 19:30
Чорноморець 0
Шахтар 3
30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Повернення легенди? Барселона веде переговори з Хаві

Павло Василенко
28 жовтня, 09:38
Основним кандидатом на посаду головного тренера Барселони після звільнення Рональда Кумана є ексфутболіст каталонської команди Хаві

Хаві / Фото: Reuters

Хаві готовий очолити Барселону, тому тепер має вирішити питання з його нинішнім клубом — катарським Аль-Садд, повідомляє Mundo Deportivo.

Кумана було звільнено після поразки від Райо Вальєкано (0:1) у матчі 11-го туру чемпіонату Іспанії.

Реклама

При цьому Барселона має й інші варіанти. Зокрема головний тренер Рівер Плейта Марсело Гальярдо.

Нагадаємо, вихованець Барселони Хаві завершив футбольну кар'єру в Аль-Садді у травні 2019 року. За кілька днів його було призначено головним тренером цієї команди. 41-річний фахівець обіймає цю посаду досі.

Набравши під керівництвом Кумана лише 15 очок у 10 матчах, Барселона наразі посідає 9-е місце у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.

Реклама

Нагадаємо, що Барселона виступає у Лізі чемпіонів в одній групі з Динамо. Матч із київською командою відбудеться 2 листопада на НСК Олімпійський.

Читайте також: