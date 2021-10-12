12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Возомнили себя мастерами. Футболисты сборной Украины опозорились, пробивая пенальти

Андрей Трофимов
12 октября, 19:49
Футболисты сборной Украины в важном отборочном матче Евро-2023 решили разыграть пенальти и не смогли переиграть вратаря Фарерских островов

Странный пенальти футболистов сборной Украины

На днях молодежная сборная Украины разгромно уступила Франции в квалификации Евро-2023. Но это не сбило спесь с наших юных мастеров.

Вместо того, чтобы ответственней относиться к своей игре, они устроили цирк в поединке с Фарерскими островами.

Реклама

В конце первого тайма Украина заработала пенальти. К 11-метровой отметке подошел Судаков, который вместо того, чтобы пробить, покатил мяч на Бондаренко. А тот коряво пробил во вратаря.

В итоге сборная Украины выиграла – 1:0.

Реклама

Турнирная таблица

Напомним, что самым известным подобным случаем розыгрыша пенальти является 11-метровый в исполнении игроков Аякса Йохана Кройфа и Йеспера Ольсена 5 декабря 1982 года в ворота команды Хелмонд Спорт в чемпионате Нидерландов.

Реклама

Как мы писали ранее, одноклубник украинца Балтачи забил самый ленивый пенальти в истории. Нападающий Чарльтона Лайл Тэйлор "полз" к 11-метровой отметке подобно черепахе – и реализовал удар!

Но не всем так везет, как ему. Ранее был исполнен самый смешной пенальти в истории: футболист подпрыгнул перед мячом и – не попал по воротам. Опозорился один из самых звездных игроков Североамериканской футбольной лиги – венесуэлец Мартинес.

Реклама