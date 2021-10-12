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Уявили себе майстрами. Футболісти збірної України зганьбилися пробиваючи пенальті

Андрій Трофімов
12 жовтня, 19:49
Футболісти збірної України у важливому відбірковому матчі Євро-2023 вирішили розіграти пенальті і не змогли переграти воротаря Фарерських островів

Дивний пенальті футболістів збірної України

Днями молодіжна збірна України розгромно поступилася Франції в кваліфікації Євро-2023. Але це не збило пиху з наших юних майстрів.

Замість того, щоб відповідальніше ставитися до своєї гри, вони влаштували цирк в поєдинку з Фарерськими островами.

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В кінці першого тайму Україна заробила пенальті. До 11-метрової позначки підійшов Судаков, який замість того, щоб пробити, покотив м'яч на Бондаренка. А той кострубато пробив у воротаря.

Турнірна таблиця

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Нагадаємо, що найвідомішим подібним випадком розіграшу пенальті є 11-метровий у виконанні гравців Аякса Йохана Кройфа і Йеспера Ольсена 5 грудня 1982 року в ворота команди Хелмонд Спорт в чемпіонаті Нідерландів.

Як ми писали раніше, одноклубник українця Балтачі забив найледачіший пенальті в історії. Нападник Чарльтона Лайл Тейлор "повз" до 11-метрової позначки подібно черепасі – і реалізував удар!

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Але не всім так щастить, як йому. Раніше був виконаний найсмішніший пенальті в історії: футболіст підстрибнув перед м'ячем і – не влучив по воротах. Зганьбився один із успішних гравців Північноамериканської футбольної ліги – венесуелець Мартінес.

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