Война в Украине сорвала ремонт стадиона Реала

Материалы для "Сантьяго Бернабеу" оставляли из "Азовстали" / Фото: REUTERS

Мадридский Реал, который в этом сезоне выиграл Лигу чемпионов, вынужден перенести открытие "Сантьяго Бернабеу" после реконструкции. Причина – война в Украине.

Президент Реала Флорентино Перес назвал примерные сроки введения в эксплуатацию стадиона.

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"Он будет готов примерно в конце следующего сезона. Война в Украине повлекла за собой нехватку материалов и рост цен", – приводит слова Переса AS.

Как пишет испанская пресса, весной на "Сантьяго Бернабеу" проводились работы, связанные с кровлей арены. Их пришлось приостановить из-за дефицита стали, которую поставляли из Украины, в частности из Мариуполя.

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Что будет на обновленном "Сантьяго Бернабеу"? 525 миллионов евро будут потрачены следующим образом: 100 миллионов пойдут на новые технологии, 300 миллионов – на выполнение строительных работ и 125 миллионов – на улучшение помещений и внутреннего оборудования. Стадион, высота которого в настоящее время составляет 45 метров, вырастет еще на 12 метров, чтобы создать цельную крышу.

Обновленная арена получит раздвижную крышу, которая будет открываться за 15 минут, и еще одну трибуну на три тысячи мест.

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Внешний вид стадиона значительно изменится с помощью полупрозрачной облицовки из нержавеющей стали – так называемой обволакивающей кожи, которая будет иметь регулируемую систему освещения в зависимости от дневного света.