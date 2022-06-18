Війна в Україні зірвала ремонт стадіону Реала

Матеріали для "Сантьяго Бернабеу" доставляли з "Азовсталі"

Мадридський Реал, який цього сезону виграв Лігу чемпіонів, змушений перенести відкриття "Сантьяго Бернабеу" після реконструкції. Причина – війна в Україні.

Президент Реала Флорентіно Перес назвав нові терміни введення в експлуатацію стадіону.

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"Він буде готовий приблизно наприкінці наступного сезону. Війна в Україні спричинила нестачу матеріалів і зростання цін", – наводить слова Переса AS.

Як пише іспанська преса, навесні на "Сантьяго Бернабеу" проводилися роботи, пов'язані з покрівлею арени. Їх довелося призупинити через дефіцит сталі, яку постачали з України, зокрема з Маріуполя.

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Що буде на оновленому "Сантьяго Бернабеу"? 525 мільйонів євро будуть витрачені таким чином: 100 мільйонів підуть на нові технології, 300 мільйонів – на виконання будівельних робіт та 125 мільйонів – на покращення приміщень та внутрішнього обладнання. Стадіон, висота якого зараз становить 45 метрів, зросте ще на 12 метрів, щоб створити цілісний дах.

Оновлена арена отримає розсувний дах, який відкриватиметься за 15 хвилин, і ще одну трибуну на три тисячі місць.

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Зовнішній вигляд стадіону значно зміниться за допомогою напівпрозорого облицювання з нержавіючої сталі – так званої шкіри, що огортає, яка матиме регульовану систему освітлення залежно від денного світла.