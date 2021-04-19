Война началась: футбольная Суперлига тоже угрожает УЕФА и ФИФА судами

Новая организация подает ходатайства в суды нескольких стран для обеспечения своего беспрепятственного старта и функционирования

Сегодня ночью стало известно, что европейские гранды объявили о создании футбольной Суперлиги. Естественно, это взбудоражило весь мировой футбол. Функционеры УЕФА и ФИФА выступили с резкой критикой организаторов нового соревнования и собираются подавать на клубы-основатели Суперлиги в суды с требованием компенсации в 50-60 миллиардов долларов.

Впрочем, президент Реала и глава новой организации Флорентино Перес был к этому готов. Пока что Суперлига предлагает УЕФА и ФИФА договориться по-хорошему. Однако при этом Перес и Ко уже подали в суды документы для того, чтобы обеспечить беспрепятственное проведение своего турнира, если функционеры попробуют им помешать. Об этом сообщает агентство АР.

Письмо с предупреждением Суперлига отправила президенту ФИФА Джанни Инфантино и главе УЕФА Александру Чеферину. В нем, в частности, утверждают, что новый турнир уже получил финансовое обеспечение в сумме 4 миллиардов евро! "Революционеры" пишут, что предпринимают лишь защитные меры в ответ на угрозы чиновников отстранить клубы от национальных чемпионатов, а игроков – еще и от матчей за сборные.

"Мы не стремимся заменить Лигу чемпионов и Лигу Европы, а хотим конкурировать и существовать вместе с ними", – высказывает свою позицию Суперлига.

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