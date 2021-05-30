Вот так дебют! Украинская теннисистка обыграла экс-первую ракетку мира на Ролан Гаррос

24-летняя Ангелина Калинина, пройдят три круга квалификации, расправилась с немкой Ангелик Кербер на старте Открытого чемпионата Франции

Ангелина Калинина. Фото: twitter Roland Garros

Феноменально продолжает выступать на грунтовых кортах Парижа украинка Ангелина Калинина. Теннисистка из Новой Каховки на втором в году турнире серии "Большого шлема" прошла три круга отборочного этапа, а сегодня победила знаменитую Ангелик Кербер в двух сетах. Причем, в четверг Калинина впервые пробилась в основу Ролан Гаррос.

Наша спортсменка с самого начала удивила бывшего лидера мирового рейтинга и уверенно взяла первую партию – 6:2. Во втором Калинина продолжила наращивать преимущество, но неожиданно остановилась на счете 5:0. Опытная немка сумела взять четыре гейма подряд, однако затем Ангелина все же добыла решающие очки на своей подаче и победила – 6:4. Примечательно, что украинка занимает в мировом рейтинге лишь 139-е место, соперница – 33-е.

Интересно, что пару дней назад Свитолина потренировалась с Кербер во Франции.

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К сожалению, неудачно провела первый матч другая наша соотечественница. Катерина Козлова (№159 в мире) не устояла перед австралийкой Айлой Томлянович – 2:6, 4:6. В основной сетке Ролан Гаррос выступят еще три наши девушки: Элина Свитолина, Марта Костюк и Катарина Завацкая.

В пятницу Завацкая сокрушила россиянку на пути в основную сетку Ролан Гаррос.

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