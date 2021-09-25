25 сентября 14:30
Челси 0
Манчестер Сити 1
25 сентября 14:00
Александрия 2
Мариуполь 1
25 сентября 17:00
Шахтер 4
Верес 1
25 сентября 19:30
Рух 0
Динамо 2
26 сентября 14:00
Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
1 октября 19:30
Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
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Вот так бы в Мюнхене! Динамо размялось на Рухе накануне битвы с Баварией

Анатолий Дерека
25 сентября, 21:20
Киевская команда еще в первом тайме обеспечила себе победу во Львове, что позволило им вернуться на первое место в УПЛ

Цыганков приложил свою ногу к победе над Рухом / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сегодня состоялись три поединка 9 тура чемпионата Украины. Днем Александрия одолела Мариуполь, а затем Шахтер оказался сильнее Вереса. Последним матчем дня стала битва Руха и Динамо во Львове.

Наставник киевлян Мирча Луческу решил поберечь некоторых игроков основы перед выездом в Мюнхен в Лиге чемпионов. На скамейке запасных остались Забарный, Сирота, Сидорчук и Шапаренко, а Буяльский пропускал встречу из-за дисквалификации.

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Как и в Суперкубке, с первых минут на острие вышел Супряга, однако от Владислава сегодня было минимум опасности. Игру гостей сделала полузащита, а если точнее – Денис Гармаш.

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Сначала хавбек удачно подставился под фол Мартынюка в чужой штрафной и заработал пенальти. "Точку" уверенно реализовал Цыганков. А уже через девять минут Денис сам отметился голом после прострела с фланга и хитрого пропуска мяча Цыганковым.

Победа далась подопечным Мирчи Луческу неожиданно легко. Рух никак не мог пробить хотя бы в створ ворот Бущана, тогда как киевляне уже успокоились после перерыва и начали проводить "энергосберегающие замены", чтобы поберечь лидеров перед непростой неделей.

Динамо возвращается на первое место в чемпионате Украины и уже через неделю сыграет со своим главным преследователем – Шахтером. Между командами расстояние в три очка. Однако перед дерби подопечных Луческу еще ожидает битва в Лиге чемпионов. Бавария на носу!

Рух – Динамо 0:2
Голы: Цыганков, 29 (пен.), Гармаш, 38.

Динамо: Бущан – Тымчик, Кендзера, Шабанов, Миколенко (Караваев, 79) – Андриевский, Шепелев – Цыганков (Де Пена, 87), Гармаш, Вербич (Витиньо, 64) – Супряга (Шкурин, 64).

Рух: Панькив – Гагун, Билый, Мартынюк, Мысык – Карасюк, Сыч (Таллес, 83) – Бойчук (Рунич, 65), Притула (Ориховский, 65), Климчук (Лях, 59) – Борячук (Кондраков, 59).

Предупреждения: Сыч, Гагун, Белый, Карасюк.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ

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