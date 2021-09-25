25 вересня 14:30
Челсі 0
Манчестер Сіті 1
25 вересня 14:00
Олександрія 2
Маріуполь 1
25 вересня 17:00
Шахтар 4
Верес 1
25 вересня 19:30
Рух 0
Динамо 2
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт ЧУ з футболу

Ось так би в Мюнхені! Динамо потренувалось на Русі напередодні битви з Баварією

Анатолій Дерека
25 вересня, 21:20
Київська команда ще в першому таймі забезпечила собі перемогу у Львові, що дозволило їм повернутися на перше місце в УПЛ

Циганков доклав свою ногу до перемоги над Рухом / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Сьогодні відбулися три поєдинки 9-го туру чемпіонату України. Днем Олександрія здолала Маріуполь, а потім Шахтар виявився сильнішим за Вереса. Останнім матчем дня стала битва Руху та Динамо у Львові.

Наставник киян Мірча Луческу вирішив поберегти деяких гравців основи перед виїздом в Мюнхен в Лізі чемпіонів. На лавці запасних залишилися Забарний, Сирота, Сидорчук та Шапаренко, а Буяльський пропускав зустріч через дискваліфікацію.

Реклама

Як і в Суперкубку, з перших хвилин на вістрі вийшов Супряга, однак від Владислава сьогодні було мінімум небезпеки. Гру гостей зробила півзахист, а якщо точніше – Денис Гармаш.

Реклама

Спочатку хавбек вдало підставився під фол Мартинюка в чужому карному майданчику і заробив пенальті. "Точку" впевнено реалізував Циганков. А вже через дев'ять хвилин Денис сам відзначився голом після прострілу з флангу і хитрого пропуску м'яча Циганкова.

Перемога далася підопічним Мірчі Луческу несподівано легко. Рух ніяк не міг пробити хоча б в створ воріт Бущана, тоді як кияни вже заспокоїлися після перерви і почали проводити "енергозберігаючі заміни", щоб поберегти лідерів перед непростим тижнем.

Динамо повертається на перше місце в чемпіонаті України і вже через тиждень зіграє зі своїм головним переслідувачем – Шахтарем. Між командами відстань в три очка. Однак перед дербі на підопічних Луческу ще чекає битва в Лізі чемпіонів. Баварія на носі!

Рух – Динамо 0:2
Голи: Циганков, 29 (пен.), Гармаш, 38.

Динамо: Бущан – Тимчик, Кендзьора, Шабанов, Миколенко (Караваєв, 79) – Андрієвський, Шепелєв – Циганков (Де Пена, 87), Гармаш, Вербіч (Вітіньо, 64) – Супряга (Шкурін, 64).

Рух: Паньків – Гагун, Білий, Мартинюк, Мисик – Карасюк, Сич (Таллес, 83) – Бойчук (Руніч, 65), Притула (Оріховський, 65), Климчук (Лях, 59) – Борячук (Кондраков, 59).

Попередження: Сич, Гагун, Білий, Карасюк.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ

Реклама

Реклама