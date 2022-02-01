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Вот это заруба! Усику бросил вызов Гвоздик

Андрей Трофимов
1 февраля, 17:20
Александр Гвоздик готов сразиться против своего бывшего партнера по боксерской сборной Украины Александра Усика – только не в ринге, а на футбольном поле

Усик и Гвоздик / Фото: Коллаж: Сегодня

34-летний харьковчанин Александр Гвоздик выразил готовность сыграть за футбольную команду Металлист против Александра Усика на Winter Cup 2022 в Турции.

Напомним, на этом турнире Усик выступит в составе житомирского Полесья, дебютирует 3 февраля в игре с Вересом.

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Матч Полесья с Усиком против Металлиста, за который может сыграть Гвоздик, состоится в Турции 11 февраля.

"Это было бы интересно, но я плохо играю в футбол. Не знаю даже, не хочется зашквариваться. Но в целом – может быть. Я сейчас в Украине и готов принять такой вызов", – сказал в комментарии Tribuna.com Гвоздик.

Гвоздик и Усик / Фото: Instagram

Отметим, что Гвоздик и Усик были партнерами по сборной Украины на Олимпиаде-2012 в Лондоне, где Усик стал золотым, а Гвоздик бронзовым призером.

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На данный момент Усик является чемпионом мира в супертяжелом весе (свыше 91 кг), Гвоздик, завершивший карьеру в профи-боксе, был чемпионом мира в полутяжелом весе (до 79 кг).

Смотрите, как Усик тренируется с Полесьем