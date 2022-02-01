2 лютого 21:00
Буркіна-Фасо --
Сенегал --
3 лютого 19:00
Полісся --
Верес --
3 лютого 21:00
Камерун --
Єгипет --
4 лютого 19:00
Металіст --
Чорноморець --
5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Оце заруба! Усику кинув виклик Гвоздик

Андрій Трофімов
1 лютого, 17:20
Олександр Гвоздик готовий протистояти своєму колишньому партнеру з боксерської збірної України Олександру Усику – тільки не в рингу, а на футбольному полі

Усик і Гвоздик / Фото: Колаж: Сьогодні

34-річний харків'янин Олександр Гвоздик висловив готовність зіграти за футбольну команду Металіст проти Олександра Усика на Winter Cup 2022 у Туреччині.

Нагадаємо, на цьому турнірі Усик виступить у складі житомирського Полісся, дебютує 3 лютого у грі з Вересом.

Реклама

Матч Полісся з Усиком проти Металіста, за який може зіграти Гвоздик, відбудеться у Туреччині 11 лютого.

"Це було б цікаво, але я погано граю у футбол. Не знаю навіть, не хочеться зашкваритися. Але загалом – можливо. Я зараз в Україні і готовий прийняти такий виклик", – сказав у коментарі Tribuna.com Гвоздик.

Гвоздик і Усик / Фото: Instagram

Зазначимо, що Гвоздик та Усик були партнерами у збірній України на Олімпіаді-2012 у Лондоні, де Усик став золотим, а Гвоздик бронзовим призером.

Реклама

Наразі Усик є чемпіоном світу у надважкій вазі (понад 91 кг), Гвоздик, який завершив кар'єру у профі-боксі, був чемпіоном світу у напівважкій вазі (до 79 кг).

Дивіться, як Усик тренується із Поліссям