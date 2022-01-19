Вот это поворот! Главный антивакцинатор – инвестор компании по борьбе с COVID-19

Новака Джоковича не пустили в Австралию / Фото: Sky Sports
Сербский теннисист-миллионер Новак Джокович, которого со скандалом выдворили из Австралии, владеет 80% акций датской биотехнологической компании QuantBioRes, сообщает Reuters.
Генеральный директор компании Иван Лонкаревич сказал, что инвестиции Джоковичем были сделаны в июне 2020 года, но отказался назвать их сумму.
Компания разрабатывает лекарство, которое препятствует заражению коронавирусом клеток человека, и рассчитывает начать клинические испытания в Великобритании этим летом.
Напомним, первую ракетку мира не допустили на турнир Australian Open, так как власти Австралии не приняли его медотвод от антиковидной прививки.
Интересно, что на Australian Open пускают лишь вакцинированных игроков. Новак же неоднократно скептически отзывался о прививке от коронавируса.