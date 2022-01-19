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Вот это поворот! Главный антивакцинатор – инвестор компании по борьбе с COVID-19

Сергей Шаховец
19 января, 20:08
Звезда мирового тенниса Новак Джокович боролся за права невакцинированных людей, но сам при этом владеет компанией разрабатывающей лекарство против коронавируса

Новака Джоковича не пустили в Австралию / Фото: Sky Sports

Сербский теннисист-миллионер Новак Джокович, которого со скандалом выдворили из Австралии, владеет 80% акций датской биотехнологической компании QuantBioRes, сообщает Reuters.

Генеральный директор компании Иван Лонкаревич сказал, что инвестиции Джоковичем были сделаны в июне 2020 года, но отказался назвать их сумму.

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Новак Джокович / Фото: Reuters

Компания разрабатывает лекарство, которое препятствует заражению коронавирусом клеток человека, и рассчитывает начать клинические испытания в Великобритании этим летом.

Напомним, первую ракетку мира не допустили на турнир Australian Open, так как власти Австралии не приняли его медотвод от антиковидной прививки.

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Интересно, что на Australian Open пускают лишь вакцинированных игроков. Новак же неоднократно скептически отзывался о прививке от коронавируса.

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