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Вот что его заводит! Фьюри высказался о Кличко в неожиданном ракурсе

8 мая, 16:55

Олег Люлька

Цыганский король назвал победный для себя поединок с украинцем личным Эверестом. Все остальное, по словам британца, не более чем "дер###вый бокс"

Владимир Кличко vs Тайсон Фьюри / Фото: Twitter

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе 32-летний Тайсон Фьюри в интервью сопромоутеру Александра Усика Эдди Хирну вспомнил победу над Владимиром Кличко шестилетней давности, назвав ее топовым событием с своей карьере.

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"Мы говорим о вершинах, Эвересте. Мой Эверест покорился 28 ноября 2015 года, когда я победил Кличко в Дюссельдорфе. Это мой Эверест. Дальше это уже был просто дер####ый бокс. Мне нужен серьезный соперник, реально классная вечеринка, чтобы снова завестись, чтобы у меня опять потекли слюнки и я вернулся в игру", – цитирует Фьюри Matchroom Boxing

Тайсон Фьюри / Фото: Reuters

Отметим, что тогда, в Дюссельдорфе, Тайсон Фьюри одолел Владимира Кличко единогласным решением судей. Но эта история еще может получить продолжение в виде реванша.

"Есть незаконченное дело: второй бой Фьюри с Кличко так и не состоялся. Такая возможность смогла бы мотивировать Владимира снова выйти в ринг", – намекнул на днях каналу SportArena на возобновление карьеры легендарным украинцем промоутер Александр Красюк

/ Фото: Facebook

Да и сам 45-летний Владимир Кличко недавно дал понять, что вернется в бокс после пандемии.

Владимир Кличко провел спарринг с Эвандером Холифилдом Видео: Instagram

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