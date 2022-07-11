Восстание против тренера! Сборная Украины обратилась к министру

Спортсмены просят Гутцайта повлиять на Квашу / Фото: Коллаж: Сегодня

Члены национальной сборной Украины по прыжкам в воду обратились с открытым письмом к министру спорта Вадиму Гутцайту. Они рассказали о постоянных распрях, которые идут между главным тренером Ильей Квашей и спортсменами. Зимой Квашу со скандалом назначили тренером сборной.

"Шантаж, угрозы и унижение – стали нормой в общении с теми из членов сборной, кто хоть немного имеет зависимость от текущей ситуации с отбором, местонахождением, выбранным для тренировок и другими вопросами, требующими выполнения договоренностей для их решения. От таких "новшеств" страдают не только результаты, а каждый из нас", – говорится в письме.

Спортсмены также возмущены обесцениванием роли личного тренера. Все это и многое другое разъединяет команду, сеет панику и приносит напряжение и стресс в привычный тренировочный процесс.

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Также в письме были изложены личные примеры, красноречиво свидетельствующие обо всем вышеупомянутом.

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