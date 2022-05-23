Воспитанник Шахтера защищает Украину от российских оккупантов

Александр Ситник защищает родину / Фото: Коллаж: Сегодня

Три месяца продолжается агрессия российско-фашистских войск против Украины. Вокруг защиты своей Родины сплотились многие спортсмены.

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Экс-форвард каменской Стали, донецкого Металлурга, Олимпика Александр Ситник с оружием в руках защищает Украину от российских захватчиков, об этом сообщает сайт Sport.ua. Бывший футболист сражается на Востоке Украины в районе Славянска.

Отметим, что Александр Ситник воспитывался в структуре донецкого Шахтера. В УПЛ нападающий сыграл 55 матчей, в которых забил 4 мяча.

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В довоенное время Сытник работал тренером в краматорском Авангарде.

Ранее мы сообщали, что экс-вратарь Динамо Святослав Сирота получил ранение на войне. Бывший футболист попал под артбострел на передней линии фронта.

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