Вихованець Шахтаря захищає Україну від російських окупантів

Олександр Ситник захищає батьківщину / Фото: Колаж: Сьогодні

Три місяці продовжується агресія російсько-фашистських військ проти України. Навколо захисту своєї Батьківщини згуртувалися багато спортсменів.

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Екс-форвард кам'янської Сталі, донецького Металурга Олімпіка Олександр Ситник зі зброєю в руках захищає Україну від російських загарбників, про це повідомляє сайт Sport.ua. Колишній футболіст бореться на Сході України у районі Слов'янська.

Зазначимо, що Олександр Ситник виховувався у структурі донецького Шахтаря. В УПЛ нападник зіграв 55 матчів, у яких забив 4 м'ячі.

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У довоєнний час Ситник працював тренером у краматорському Авангарді.

Раніше ми повідомляли, що екс-воротар Динамо Святослав Сирота отримав поранення на війні. Колишній футболіст потрапив під артбостріл на передній лінії фронту.

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