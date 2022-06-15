Ворскле попал в еврокубках бывший клуб Евтушенко

АИК занял второе место в чемпионате Швеции

Полтавская Ворскла получила соперника во втором раунде квалификации Лиги конференций. Ранее Динамо узнало, с кем будет играть в Лиге чемпионов.

Жребий выбрал полтавчанам шведский АИК. В прошлом сезоне лишь по дополнительным показателям АИК уступил чемпионство Мальме.

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Интересно, что с 1989 по 1993 год за АИК играл известный форвард киевского Динамо Вадим Евтушенко. Он провел более сотни матчей и становился чемпионом Швеции.

Клуб из Стокгольма регулярно играет в еврокубках, но до группового этапа доходил очень давно. Точнее в сезоне-2012/13 Лиги Европы, когда попал в одну группу с Днепром – 2:3 и 0:4.

Матчи второго отборочного раунда Лиги конференций пройдут 21 и 28 июля. Первая игра состоится в Швеции.

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Ранее мы писали, что через два года УЕФА планирует новый турнир для победителя Лиги чемпионов. А Суперкубок будут разыгрывать победители Лиги Европы и Лиги конференций..