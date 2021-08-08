Ворскла разгромила Львов и вышла на первое место в УПЛ (видео)

Полтавская команда забила четыре мяча коллективу Бессмертного и поравнялась с Днепром-1

Ворскла - текущий лидер чемпионата Украины / Фото: официальный сайт УПЛ

Сегодня состоялись два поединка УПЛ. В центральной игре дня Динамо одолело в гостях Зарю и догнало в турнирной таблице Шахтер.

Во второй встрече дня Ворскла оказалась сильнее Львова. Команда Юрия Максимова решила исход поединка в свою пользу уже в первом тайме. Во многом ей помогли это сделать защитники Львова.

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Уже на второй минуте Чирьяк упустил Кане, который слету эффектно замкнул навес от Пердуты. Через девять минут защитники гостей никак не помешали Тиллю спокойно пройти по центру и расстрелять Костика с близкого расстояния.

Разгромным счет стал перед перерывом. Череда ошибок в обороне позволила Степанюку выйти на ударную позицию и в третий раз поразить ворота гостей.

Во втором тайме Львов был близок к голам, однако в итоге Ворскла непринужденно забила четвертый мяч. После легкого заброса со штрафного от Тилля Степанюк без сопротивления переправил мяч в сетку.

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Львов все-таки не ушел без гола, под занавес встречи Довгий сумел пробить Ризныка дальним ударом. Как итог, Ворскла догоняет Днепр-1 и по разнице мячей выходит на первое место в УПЛ.

Через неделю команду Максимова ожидает выезд к Вересу. Львов же остается 13-ым с одним очком. Эту ситуацию команда Бессмертного намерена исправить через неделю в битве с Александрией.

Ворскла – Львов 4:1

Голы: Кане, 2, Тилль, 11, Степанюк, 38, 69 – Довгий, 86

Ворскла: Ризнык – Пердута, Чеснаков, Тамм, Якубу – Скляр, Тилль (Кравчук, 78), Пуцлин (Яворский, 78) – Челядин (Пешич, 59), Степанюк (Вакула, 73), Кане.

Львов: Костик – Бусько, Махмутович, Романчук, Якимец – Чирьяк (Политыло, 58), Брикнер (Довгий, 63) – Эрнест, Таварес (Хамелюк, 75), Шина (Грисьо, 58) – Ныч (Оливейра, 58).

Предупреждения: Пешич – Романчук, Чирьяк, Грисьо, Махмутович.

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