Вор и мошенник: Майк Тайсон избил уголовника в самолете

Тайсон избил пассажира в самолете / Фото: Коллаж: Сегодня

На прошлой неделе Майк Тайсон попал в скандал. В самолете избил пассажира.

Парень очень назойливо себя вел и приставал к легендарному боксеру. Майк пытался словами успокоить попутчика, но тот не унимался. Пришлось бывшему чемпиону в ход пустить кулаки.

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Теперь стала известна личность побитого пассажира. Его зовут Мелвин Таунсенд. Ранее мужчина попадался полиции за мошенничество, кражу со взломом, хранение запрещенных веществ и торговлю краденым имуществом.

Он дважды отсидел в тюрьме – один раз год и восемь месяцев, второй – год и три.

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Ранее мы писали, что легендарный Майк Тайсон воодушевлен мужеством братьев Кличко.