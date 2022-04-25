26 апреля 19:00
Боруссия Д --
Динамо --
28 апреля 19:00
Динамо Загреб --
Динамо --
28 апреля 21:45
Манчестер Юнайтед --
Челси --
28 апреля 22:00
Вест Хэм --
Айнтрахт --
26 апреля 22:00
Манчестер Сити --
Реал --
27 апреля 22:00
Ливерпуль --
Вильярреал --
3 мая 22:00
Вильярреал --
Ливерпуль --
4 мая 22:00
Реал --
Манчестер Сити --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Вор и мошенник: Майк Тайсон избил уголовника в самолете

Андрей Трофимов
25 апреля, 17:19
К бывшему чемпиону мира по боксу приставал мужчина, который дважды сидел в тюрьме. Боксер избил его до крови

Тайсон избил пассажира в самолете / Фото: Коллаж: Сегодня

На прошлой неделе Майк Тайсон попал в скандал. В самолете избил пассажира.

Парень очень назойливо себя вел и приставал к легендарному боксеру. Майк пытался словами успокоить попутчика, но тот не унимался. Пришлось бывшему чемпиону в ход пустить кулаки.

Реклама

Теперь стала известна личность побитого пассажира. Его зовут Мелвин Таунсенд. Ранее мужчина попадался полиции за мошенничество, кражу со взломом, хранение запрещенных веществ и торговлю краденым имуществом.

Он дважды отсидел в тюрьме – один раз год и восемь месяцев, второй – год и три.

Читайте также:ТОП-10 скандалов Майка Тайсона.

Реклама

Ранее мы писали, что легендарный Майк Тайсон воодушевлен мужеством братьев Кличко.