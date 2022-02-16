15 февраля 22:00
ПСЖ 1
Реал 0
15 февраля 22:00
Спортинг 0
Манчестер Сити 5
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
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Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
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Тоттенхэм --
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Барселона --
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Вопреки угрозе России. Динамо сыграет еврокубковый матч в Киеве

Сергей Шаховец
16 февраля, 14:01
Стали известны дата и время проведения поединка, который будет домашним для подопечных Игоря Костюка

Динамо vs Спортинг / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо", Коллаж: Сегодня

Единственный представитель Украины в еврокубках киевское Динамо U19 продолжает выступать в Юношеской Лиге УЕФА.

УЕФА принял решение не переносить матч в другую страну, сообщает официальный сайт Динамо. Поединок состоится в среду, 2 марта, и пройдет на стадионе Динамо им. В. Лобановского", начало встречи – 17:00.

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Напомним, после фантастической победы киевлян над Депортиво в серии послематчевых пенальти, "бело-синие" пробились в 1/8 Юношеской Лиги УЕФА. Жеребьевка определила следующим соперником Динамо португальский Спортинг.

Однако из-за угрозы военного вторжения Российской Федерации была вероятность переноса матча на нейтральное поле.

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/ Фото: Getty Images

Смотрите как Динамо обыграло Депортиво