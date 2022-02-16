15 лютого 22:00
ПСЖ 1
Реал 0
15 лютого 22:00
Спортинг 0
Манчестер Сіті 5
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
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Попри загрозу Росії. Динамо зіграє єврокубковий матч у Києві

Сергій Шаховець
16 лютого, 14:01
Стали відомі дата та час проведення поєдинку, який буде домашнім для підопічних Ігоря Костюка

Динамо vs Спортинг / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо", Колаж: Сьогодні

Єдиний представник України у єврокубках київське Динамо U19 продовжує виступати у Юнацькій Лізі УЄФА.

УЄФА ухвалив рішення не переносити матч до іншої країни, повідомляє офіційний сайт Динамо. Поєдинок відбудеться у середу, 2 березня, та пройде на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського, початок зустрічі – 17:00.

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Нагадаємо, після фантастичної перемоги киян над Депортіво у серії післяматчевих пенальті, "біло-сині" пробилися до 1/8 Юнацької Ліги УЄФА. Жеребкування визначило наступним суперником Динамо португальський Спортинг.

Проте через загрозу військового вторгнення Російської Федерації була ймовірність перенесення матчу на нейтральне поле.

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/ Фото: Getty Images

Дивіться як Динамо обіграло Депортіво