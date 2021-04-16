Вооруженные грабители ворвались в дом футбола и заставили открыть сейф

Английского футболиста ограбили рано утром, пока вся семья находилась дома. Из сейфа звезды Ромы унесли дорогостоящие часы и ювелирные украшения

Футболист итальянской Ромы Крис Смоллинг стал жертвой ограбления. Трое вооруженных людей в капюшонах ворвались в его дом в пятницу утром, когда вся семья мирно спала. Под давлением грабителей Смоллинг вынужден был открыть сейф.

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Gazzetta dello Sport сообщает, что грабители украли часы Rolex, ювелирные изделия и другие ценности. Сумма ущерба не уточняется. Супруге футболиста удалось вызвать полицию лишь в 5 часов утра.

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Сам Смоллинг сейчас восстанавливается от травмы колена, поэтому пропускал ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором Рома вчера сыграла вничью с Аяксом, но по итогам двух встреч вышла в полуфинал турнира. В следующем раунде итальянцы встретятся с Манчестер Юнайтед.

Ранее мы писали, что воры раздели футболиста "Ювентуса", пробравшись в дом через окно в ванной. Американец Уэстон Маккенни остался в Италии даже без обуви.