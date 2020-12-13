Ничего святого для воров: дом легенды футбола ограбили во время его похорон

Росси и его семья жили в фермерском доме к юго-востоку от Флоренции

Дом итальянского чемпиона мира 1982 года и обладателя "Золотого мяча" Паоло Росси ограбили во время его похорон. Сердце легендарного футболиста Росси перестало биться 9 декабря. По сообщениям СМИ, причиной смерти 64-летнего форварда стал рак легких. И в тот момент, когда близкие прощались с футболистом, в его дом залезли грабители.

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Как сообщает Football Italia, воры украли деньги и личные вещи Росси, в том числе дорогие часы. По информации Ansa, жена Росси Федерика Каппеллетти обнаружила пропажу после того, как вернулась с похорон, на которые пришли тысячи итальянцев. Гроб с телом сначала находился на стадионе "Ромео Менти" в Виченце, а затем был доставлен в собор Дуомо ди Виченца.

Росси и его семья жили в фермерском доме в Поджо Ченнина, тихом и уютном курорте с видом на Валь д'Амбра к юго-востоку от Флоренции, где Росси руководил компанией по производству органических продуктов. Полиция начала расследование ограбления.

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На клубном уровне Росси играл за "Ювентус", "Милан", "Верону", "Виченцу", "Перуджу" и "Комо". Побеждал в чемпионате Италии, Кубке Кубков и Кубке чемпионов. А звездный час Росси пришелся на 1982 год. В составе сборной Италии он выиграл чемпионат мира, став лучшим бомбардиром турнира и забив гол в финале в ворота Германии. По итогам года нападающему вручили "Золотой мяч".

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