Во время этапа Формулы-1 рядом с трассой ракета угодила в нефтебазу (видео)

Попадание ракеты в нефтебазу произошло во время практики Гран-при Саудовской Аравии / Фото: Getty Images

Неделю назад стартовал новый сезон Формулы-1. Первый этап в Бахрейне остался за Феррари. Гонку выиграл Шарль Леклер, а вслед за ним финишировал его партнер по команде Карлос Сайнс.

Уже в ближайшее воскресенье состоится второе Гран-при в Саудовской Аравии. Сегодня прошла практика, во время которой едва не произошла катастрофа.

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Во время заездов неподалеку от города Джидда угодила ракета в нефтебазу Aramco. Место происшествия было расположено всего в 10 км от городской трассы, где проходила практика.

Уже известно, что нефтебаза была атакована хуситами Йемена. Эта военная группировка мусульман-шиитов давно противостоят аравийским войскам, ведь Саудовская Аравия находится в военном конфликте с Йеменом с 2015 года.

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При этом руководитель Международной автомобильной федерации Стефано Доменикали заверил, что этап Формулы-1 продолжится. Организация получила гарантии безопасности от правительства Саудовской Аравии, при этом получив согласие на участие от всех команд.