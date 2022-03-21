Бенефис Феррари и драматичный вылет чемпиона: как прошел старт сезона Формулы-1 (видео)

Шарль Леклер делает чемпионский дубль, Сайнс и Хемилтон на подиуме, Ред Булл испытавают проблемы. Рассказываем о перипетиях гонки в Бахрейне

Шарль Леклер выиграл стартовый Гран-при Формулы-1 сезона 2022 года / Фото: Getty Images

73-й чемпионат мира Формулы-1 стартовал в Бахрейне. Одноименный Гран-при в городе Сахир дал первую оценку фаворитам сезона как в личном, так и в командном чемпионате.

Предсезонные тесты показали, что наиболее успешно над новым болидом поработали представители Феррарри. Лидер команды монегаск Шарль Леклер доминировал на протяжении всего Гран-при, выиграв при этом поул-позишн в квалификации.

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Старт ГП для Леклера прошел спокойно и Шарль уверенно захватил лидерство, с каждым кругом отрываясь от преследователей. Вторым шел действующим чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, который смог впритык подъехать к Леклеру после аварии Гасли на 45 круге.

Но создать конкуренции на трассе Ферстаппену не получилось, более того из-за технических проблем первый пилот Ред Булл сошел с дистанции за три круга до конца гонки. Повторил действия партнера по команде и Серхио Перес. Болид мексиканца развернуло и он также не смог финишировать.

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У обоих пилотов возникли технические причины с топливным насосом, который перестал доставлять к двигателю топливо из почти пустого бака. Сходом пилотов Ред Булл воспользовался Карлос Сайнс, который финишировал вторым.

Также на подиум поднялся Льюис Хэмилтон. Замкнул ТОП-10 пилотов, набравших очки, дебютант Формулы-1 китайский гонщик Гуанью Чжоу. А победитель Гран-при Бахрейна Шарль Леклер добыл свою третью победу в карьере. Лучший круг гонки также остался за пилотом Ферарри.

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Формула-1. Первый этап. Гран-при Бахрейна:

Шарль Леклер (Феррари) – 1:37:33.584 Карлос Сайнс (Феррари) +5.598 Льюис Хемилтон (Мерседес) +9.675 Джордж Расселл (Мерседес) +11.211 Кевин Магнуссен (Хаас) +14.754 Валттери Боттас (Альфа Ромео) +16.119 Эстебан Окон (Альпин) +19.423 Юки Цунода (Альфа Таури) +20.386 Фернандо Алонсо (Альпин) +22.390 Гуанью Чжоу (Альфа Ромео) +23.064

Напомним, что руководство Формулы-1 также поддержало Украину из-за вторжения оккупантов. В этом году королевские гонки решили не посещать Россию, выкинув из расписания Гран-при Сочи.