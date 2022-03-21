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Бенефис Феррари и драматичный вылет чемпиона: как прошел старт сезона Формулы-1 (видео)

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21 марта, 15:28
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Шарль Леклер делает чемпионский дубль, Сайнс и Хемилтон на подиуме, Ред Булл испытавают проблемы. Рассказываем о перипетиях гонки в Бахрейне
Шарль Леклер выиграл стартовый Гран-при Формулы-1 сезона 2022 года
Шарль Леклер выиграл стартовый Гран-при Формулы-1 сезона 2022 года / Фото: Getty Images

73-й чемпионат мира Формулы-1 стартовал в Бахрейне. Одноименный Гран-при в городе Сахир дал первую оценку фаворитам сезона как в личном, так и в командном чемпионате.

Предсезонные тесты показали, что наиболее успешно над новым болидом поработали представители Феррарри. Лидер команды монегаск Шарль Леклер доминировал на протяжении всего Гран-при, выиграв при этом поул-позишн в квалификации.

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Старт ГП для Леклера прошел спокойно и Шарль уверенно захватил лидерство, с каждым кругом отрываясь от преследователей. Вторым шел действующим чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, который смог впритык подъехать к Леклеру после аварии Гасли на 45 круге.

Но создать конкуренции на трассе Ферстаппену не получилось, более того из-за технических проблем первый пилот Ред Булл сошел с дистанции за три круга до конца гонки. Повторил действия партнера по команде и Серхио Перес. Болид мексиканца развернуло и он также не смог финишировать.

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У обоих пилотов возникли технические причины с топливным насосом, который перестал доставлять к двигателю топливо из почти пустого бака. Сходом пилотов Ред Булл воспользовался Карлос Сайнс, который финишировал вторым.

Также на подиум поднялся Льюис Хэмилтон. Замкнул ТОП-10 пилотов, набравших очки, дебютант Формулы-1 китайский гонщик Гуанью Чжоу. А победитель Гран-при Бахрейна Шарль Леклер добыл свою третью победу в карьере. Лучший круг гонки также остался за пилотом Ферарри.

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Формула-1. Первый этап. Гран-при Бахрейна:

  1. Шарль Леклер (Феррари) – 1:37:33.584
  2. Карлос Сайнс (Феррари) +5.598
  3. Льюис Хемилтон (Мерседес) +9.675
  4. Джордж Расселл (Мерседес) +11.211
  5. Кевин Магнуссен (Хаас) +14.754
  6. Валттери Боттас (Альфа Ромео) +16.119
  7. Эстебан Окон (Альпин) +19.423
  8. Юки Цунода (Альфа Таури) +20.386
  9. Фернандо Алонсо (Альпин) +22.390
  10. Гуанью Чжоу (Альфа Ромео) +23.064

Напомним, что руководство Формулы-1 также поддержало Украину из-за вторжения оккупантов. В этом году королевские гонки решили не посещать Россию, выкинув из расписания Гран-при Сочи.

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ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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