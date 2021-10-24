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Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
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Внук Мухаммеда Али забил соперника на ринге: пришлось выбросить белое полотенце

Александр Трикиша
24 октября, 09:45
Внук легендарного боксера Мухаммеда Али Нико Али Уолш одержал вторую победу на профессиональном ринге. Бой против Джеймса Уэстли не продлился и трех раундов

Нико Али Уолш одержал вторую победу в карьере / Фото: Twitter

За 10 секунд конца второго раунда Али Уолш отправил соперника в нокдаун. Тот встал и почти сразу же прозвучал гонг.

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В третьем раунде Уэстли снова оказался на канвасе после двоечки в исполнении Али-младшего. Боксер поднялся на ноги и готов был продолжать бой, но его угол выбросил белое полотенце.

Нико Уолш родился в 2001 году. В 10 лет он начал заниматься боксом. Хотя мать и была против, но дед одобрял выбор внука. Он дебютировал в профи 15 августа этого года.

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Напомним, что сегодня ночью сын Холифилда уничтожил очередного соперника: пришлось вызывать врача. Сын легендарного боксера Эвандера Холифилда Эван одержал восьмую подряд победу на профессиональном ринге. Уже во втором раунде он нокаутировал Чарльза Стэнфорда.

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