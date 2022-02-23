Вместо рекламы Газпрома – Свободу Украине! Немцы изменили футболки бывшего клуба Коноплянки

Шальке: было и стало / Фото: Коллаж: Сегодня

Популярное немецкое издание Bild больше не будет демонстрировать изображение логотипа российского "Газпрома" на майках футбольного клуба Шальке.

Раньше за клуб из Гельзенкирхена выступал полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка.

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Логотип российской компании отныне будет перекрывать надпись "Свободу Украине". Это касается как бумажной версии газеты, так и сайта.

"Трудно принять, что мы должны смотреть рекламу "Газпрома" под гимн Лиги чемпионов, когда путинские войска вторглись в Украину. Футбол не может не меняться, когда Путин воюет", – говорится в сообщении на сайте Bild.

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Напомним, что звезда сборной Финляндии заявил, что финал Лиги чемпионов-2022 нужно перенести из Санкт-Петербурга из-за обострения отношений между Украиной и Россией.

Ранее Андрей Шевченко высказался о вторжении России в Украину.