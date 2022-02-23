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22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
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Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
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Вместо рекламы Газпрома – Свободу Украине! Немцы изменили футболки бывшего клуба Коноплянки

Максим Мельник
23 февраля, 17:17
Журналисты Bild поддержали Украину после очередной волны агрессии со стороны России и отфотошопили рекламу путинской компании

Шальке: было и стало / Фото: Коллаж: Сегодня

Популярное немецкое издание Bild больше не будет демонстрировать изображение логотипа российского "Газпрома" на майках футбольного клуба Шальке.

Раньше за клуб из Гельзенкирхена выступал полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка.

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Логотип российской компании отныне будет перекрывать надпись "Свободу Украине". Это касается как бумажной версии газеты, так и сайта.

"Трудно принять, что мы должны смотреть рекламу "Газпрома" под гимн Лиги чемпионов, когда путинские войска вторглись в Украину. Футбол не может не меняться, когда Путин воюет", – говорится в сообщении на сайте Bild.

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Напомним, что звезда сборной Финляндии заявил, что финал Лиги чемпионов-2022 нужно перенести из Санкт-Петербурга из-за обострения отношений между Украиной и Россией.

Ранее Андрей Шевченко высказался о вторжении России в Украину.