Замість реклами Газпрому – Свободу Україні! Німці змінили футболки колишнього клубу Коноплянки

Шальке: було і стало / Фото: Колаж: Сьогодні
Популярне німецьке видання Bild більше не демонструватиме зображення логотипу російського "Газпрому" на майках футбольного клубу Шальке.
Раніше за клуб із Гельзенкірхена виступав півзахисник збірної України Євген Коноплянка.
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Логотип російської компанії відтепер перекриватиме напис "Свободу Україні". Це стосується як паперової версії газети, так і сайту.
"Важко прийняти, що ми маємо дивитися рекламу "Газпрому" під гімн Ліги чемпіонів, коли путінські війська вторглися в Україну. Футбол не може не змінюватися, коли Путін воює", – йдеться у повідомленні на сайті Bild.
Нагадаємо, що зірка збірної Фінляндії заявив, що фінал Ліги чемпіонів-2022 потрібно перенести із Санкт-Петербурга через загострення відносин між Україною та Росією.
Раніше Андрій Шевченко висловився про вторгнення Росії в Україну.