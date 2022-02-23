Замість реклами Газпрому – Свободу Україні! Німці змінили футболки колишнього клубу Коноплянки

Шальке: було і стало / Фото: Колаж: Сьогодні

Популярне німецьке видання Bild більше не демонструватиме зображення логотипу російського "Газпрому" на майках футбольного клубу Шальке.

Раніше за клуб із Гельзенкірхена виступав півзахисник збірної України Євген Коноплянка.

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Логотип російської компанії відтепер перекриватиме напис "Свободу Україні". Це стосується як паперової версії газети, так і сайту.

"Важко прийняти, що ми маємо дивитися рекламу "Газпрому" під гімн Ліги чемпіонів, коли путінські війська вторглися в Україну. Футбол не може не змінюватися, коли Путін воює", – йдеться у повідомленні на сайті Bild.

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Нагадаємо, що зірка збірної Фінляндії заявив, що фінал Ліги чемпіонів-2022 потрібно перенести із Санкт-Петербурга через загострення відносин між Україною та Росією.

Раніше Андрій Шевченко висловився про вторгнення Росії в Україну.